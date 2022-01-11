В Белом доме заявили, что для прогресса в ситуации вокруг Украины нужна деэскалация

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что для прогресса в ситуации вокруг Украины требуется обеспечить снижение напряженности. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

"Мы заявляли о серьезной озабоченности наращиванием сил Россией вблизи границы с Украиной. Мы продолжаем отслеживать их военную активность около украинской границы. И мы подчеркиваем, что подлинный прогресс может быть только в условиях деэскалации и наилучшим путем вперед является дипломатия", - сказала она.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Российско-американские консультации, посвященные гарантиям безопасности, состоялись 10 января в Женеве. 12 января Москва обсудит свои инициативы в сфере безопасности в Европе, а также проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.