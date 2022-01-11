Зеленский призвал Запад к жесткости и решительности в диалоге с Россией

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре обменялись мнениями относительно позиций в контексте планируемых международных мероприятий и переговорных форматов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", - заявил Зеленский.

Во время разговора, отмечается в сообщении, президент отметил неизменность евроатлантического курса страны и выразил убеждение, что Канада будет продолжать оказывать всемерную поддержку Украине на пути членства в НАТО. "Никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом", - отметил Зеленский.

Он в очередной раз заявил, что никакие решения по Украине не должны приниматься без Украины. Отдельно была отмечена важность продолжения канадской тренировочной миссии UNIFIER по подготовке украинских военных, пишет пресс-служба. Согласно сообщению, президент предложил обновить совместную декларацию об особом партнерстве между Украиной и Канадой. "Учитывая беспрецедентный характер наших двусторонних отношений, а также новые внешние вызовы и приоритеты, предлагаю поручить нашим министрам иностранных дел обновить совместную декларацию", - сказал Зеленский.

Президент Украины и премьер-министр Канады также согласились с необходимостью прилагать совместные усилия, чтобы добиться должной компенсации для семей жертв крушения украинского самолета, который два года назад был сбит над Тегераном.

Зеленский пригласил Трюдо посетить Украину в 2022 году.