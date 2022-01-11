США заявили, что ракетный запуск КНДР представляет угрозу для международного сообщества

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Ракетные испытания КНДР нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и представляют угрозу для международного сообщества. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, который направился в штат Джорджия.

"Мы осуждаем запуск баллистической ракеты КНДР. <...> Этот запуск является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Он представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества", - сказала Псаки.

По ее словам, испытания "не представляли непосредственной угрозы" для американских военнослужащих, а также самих США и их союзников. Однако, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, запуск подчеркивает "дестабилизирующее воздействие противоправной программы вооружений" Пхеньяна.

"Мы призываем КНДР воздерживаться от дальнейших провокаций и начать последовательный и предметный диалог, и мы проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами [по сложившейся ситуации]", - заключила Псаки.

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Южнокорейские военные в настоящее время анализируют дальность и высоту полета снаряда.

Ранее в ООН США, Албания, Великобритания, Ирландия, Франция и Япония призвали КНДР отказаться от своей ракетной программы и вступить в переговоры по полной денуклеаризации Корейского полуострова. Они также осудили произведенный КНДР 5 января ракетный запуск, назвав его "явным нарушением резолюций СБ ООН".