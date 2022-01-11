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В Эстонии правящая партия предложила компенсировать жителям рост цен на электричество

По предварительным оценкам, краткосрочные меры помощи обойдутся государству в €170 млн

ТАЛЛИН, 11 января. /ТАСС/. Входящая в правящую коалицию Эстонии Центристская партия предложила во вторник оказать поддержку жителям страны из-за резкого роста цен на энергоносители.

"У государства есть реальные возможности, чтобы помочь людям, приняв как краткосрочные, так и долгосрочные меры поддержки", - приводит пресс-служба партии слова председателя парламентской фракции центристов Яануса Карилайда.

Правление и парламентская фракция центристов на собрании во вторник приняли решение предложить партнеру по коалиции Партии реформ компенсировать юридическим лицам 100% сетевой платы за электричество, потребителям газа - 50% суммы счета за газ, а частным потребителям - 50% платы за потребление электричества.

"По предварительным оценкам, краткосрочные меры помощи (с января по март) обойдутся государству в €170 млн", - указано в сообщении.

В качестве долгосрочных мер поддержки центристы предложили компенсировать частным потребителям 20% платы за установку солнечных панелей, а также повысить темпы строительства ветряных парков.

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