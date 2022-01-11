Главе Центробанка Ливана запретили покидать страну из-за судебного расследования

БЕЙРУТ, 11 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Горного Ливана Гада Аун во вторник запретила выезд из страны управляющему Центробанком Риаду Саляме, который подозревается в расхищении общественных фондов. Об этом сообщил новостной портал Naharnet со ссылкой на распоряжение, переданное ливанским органам безопасности.

"По причине ведущегося судебного расследования главе Центробанка Риаду Саляме запрещены поездки за пределы Ливана воздушным, морским и сухопутным путем", - указывается в документе.

Аун отметила, что приняла такое решение после того, как появились "важные улики и доказательства в материалах предварительного расследования". Судебный иск против Саляме инициировали адвокаты из неправительственной организации "Народ хочет смены режима".

Агентство Bloomberg в марте 2021 года сообщало, что управляющему Центробанком Ливана грозят санкции США и Евросоюза, которые предусматривают замораживание банковских счетов и блокирование коммерческой деятельности за рубежом. Во Франции, Швейцарии и ряде других европейских стран проверяют данные о совершенных им незаконных переводах нескольких сотен миллионов долларов в зарубежные банки, Саляме подозревают в отмывании денег и незаконном обогащении.

Валютные резервы ЦБ Ливана за 2019-2020 годы уменьшились на $31 млрд, что привело к финансовому коллапсу. Участники массового протестного движения против коррупции в Ливане называют 70-летнего Риада Саляме, который возглавляет Центробанк с 1993 года, главным виновником обвала национальной денежной единицы - ливанского фунта, который за последние два года обесценился на 80%.

Сам Саляме отрицает обвинения в свой адрес и считает, что его пытаются сделать "козлом отпущения". Он утверждает, что "сфабрикованное против него дело преследует цель создать у общественности впечатление, будто бы он прикарманил все деньги Ливана".

Аудит Центробанка

В октябре прошлого года, в соответствии с требованием Международного валютного фонда, началась аудиторская проверка Центробанка Ливана, которую проводит базирующаяся в Нью-Йорке международная компания Alvarez and Marsal. Как считает президент республики Мишель Аун, "банковская проверка позволит установить виновников финансового и экономического коллапса, а также ответственных за хищение бюджетных средств". По его мнению, "только таким путем ливанское государство сможет вернуть доверие граждан и мировых финансовых кругов".

Глава государства пообещал, что "все те, кто растратил общественные фонды и предоставленные Ливану кредиты, будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание".