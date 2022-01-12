В Госдепартаменте заявили, что надеются на мирное урегулирование ситуации в Казахстане

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что ситуация в Казахстане будет урегулирована мирным путем. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.
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"Учитывая, что казахстанские конституционные институты функционируют, мы надеемся, что данная ситуация может быть решена мирным путем", - сказал он.
Прайс добавил, что США приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что вывод миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из страны начнется через два дня.