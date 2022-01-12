В Госдепартаменте заявили, что надеются на мирное урегулирование ситуации в Казахстане

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что ситуация в Казахстане будет урегулирована мирным путем. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Учитывая, что казахстанские конституционные институты функционируют, мы надеемся, что данная ситуация может быть решена мирным путем", - сказал он.

Прайс добавил, что США приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что вывод миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из страны начнется через два дня.