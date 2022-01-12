США не намерены обсуждать на встрече СРН ограничения на вступление в НАТО

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Власти США не намерены на заседании Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января обсуждать ограничения на вступление новых стран в альянс. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил во вторник на регулярном брифинге.

Один из журналистов напомнил, что Вашингтон ранее неоднократно заявлял, что не согласен с возможностью наличия ограничений на прием новых членов в НАТО. В связи с этим сотрудник СМИ попросил пояснить, означает ли это, что данная тема абсолютно не подлежит обсуждению или же она может быть затронута на переговорах в среду.

"Смысл диалога заключается в том, что любая страна может вынести на стол переговоров опасения, которые могут у нее быть. Но смысл диалога и в том, чтобы другие страны были четки [в изложении своей позиции]. И мы ясно дали понять, что для нас и альянса политика открытых дверей НАТО не является чем-то, что лежит на столе переговоров", - ответил Прайс.