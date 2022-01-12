Глава МИД Франции заявил, что переговоры по иранской ядерной сделке продвигаются медленно

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Консультации в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе проходят очень медленно. Такое мнение высказал во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в комиссии по иностранным делам Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.

"Дискуссии идут, но, с нашей точки зрения, слишком медленно", - сказал министр. Это, по его словам, "снижает шансы достижения соглашения по иранскому атому, которое бы отвечало интересам сторон, в реалистичные сроки". "Мы все еще далеки от заключения соглашения", - заявил Ле Дриан.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.