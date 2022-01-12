Шерман обсудила с Комитетом Совета ЕС по вопросам политики и безопасности переговоры с РФ

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила с представителями Комитета Совета ЕС по вопросам политики и безопасности состоявшиеся в Женеве российско-американские переговоры по вопросам гарантий безопасности, а также ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, эта встреча была проведена для того, "чтобы обсудить неспровоцированное наращивание военных сил Россией вдоль границ с Украиной, а также рассказать об итогах стратегического диалога США и России, который прошел вчера (10 января) в Женеве".

"Первый заместитель госсекретаря поблагодарила комитет за его работу, направленную на то, чтобы обеспечить, что любое дальнейшее военное вторжение России на Украину приведет к очень серьезным издержкам для Российской Федерации, в том числе принятию скоординированных экономических мер", - утверждал Прайс.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, прошли 9-10 января в Женеве. На 12 января в Брюсселе запланировано заседание Совета Россия - НАТО, а на 13 января намечено совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. На этих переговорах рассматриваются прежде всего инициативы России по безопасности в Евроатлантике.