Япония по дипломатическим каналам выразила КНДР протест из-за ракетного пуска

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Токио по дипломатическим каналам выразил протест Пхеньяну в связи с ракетным запуском, осуществленным 11 января. Об этом в среду журналистам сообщил министр обороны Японии Нобуо Киси.

"Через посольство в Пекине северокорейской стороне был заявлен протест", - отметил он. Глава ведомства также сообщил, что, по данным японской стороны, высота полета ракеты в наивысшей точке составила около 50 км, а скорость соответствовала числу М=10 (более 12 тыс. км/ч). Ранее схожие данные обнародовал и Комитет начальников штабов Южной Кореи.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в свою очередь признал существенный рост уровня ракетных технологий КНДР, подчеркнув, что это требует от японской стороны укрепления своих оборонительных способностей.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) объявило, что 11 января КНДР провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. По данным Пхеньяна, испытания прошли в присутствии лидера республики Ким Чен Ына, ракета пролетела 1 000 км и точно поразила цель. В сообщении ЦТАК подчеркивается, что испытания были нацелены на окончательную проверку технических характеристик разработанной системы гиперзвукового оружия. По данным японских и южнокорейских военных, запущенная Пхеньяном ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море.