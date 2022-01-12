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Протесты в Казахстане
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Аэропорт Алма-Аты технически готов к возобновлению деятельности

Из 20 аэропортов страны 18 аэропортов функционируют в штатном режиме

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Поврежденный в ходе беспорядков в Казахстане аэропорт Алма-Аты технически готов к возобновлению деятельности. Об этом в среду сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на первом заседании нового правительства республики.

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"Из 20 аэропортов страны 18 аэропортов функционируют в штатном режиме. Приостановлена деятельность аэропортов города Алма-Аты и города Талдыкоргана. При этом аэропорт города Алма-Аты технически готов к возобновлению деятельности, необходимо соответствующее решение компетентных специальных органов", - сказал министр.

Он также отметил, что "во всех регионах городские автобусные перевозки, все железнодорожные вокзалы и движение всех пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлено". Также, по его словам, "по автодорогам республиканского значение ограничения для движения автотранспортных средств не имеется".

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