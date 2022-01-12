Премьер-министр Казахстана: кабмину предстоит восстановить нанесенный террористами ущерб

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Новому правительству Казахстана предстоит восстановить нанесенный террористами ущерб и вывести страну из масштабного кризиса. Об этом в среду сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании нового кабинета министров.

"Мы должны оправдать высокое доверие главы государства в этот трудный для всей страны момент. Наш состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение уровня и качества жизни населения, сохранить рост экономики и противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон, вывести страну из масштабного кризиса", - сказал Смаилов.

По его словам, это сложные задачи, решать которые в текущих условиях еще не выпадало ни одному правительству. "Мы должны быть единой командой, от нашей работы ждут реальных результатов", - отметил премьер-министр.