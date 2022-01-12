СМИ: Китай солидарен с РФ и готов помогать Казахстану в нормализации обстановки

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Власти КНР солидарны с российским правительством и готовы вместе с РФ содействовать нормализации ситуации в Казахстане. Об этом сообщила в среду китайская газета Global Times .

Китай и Россия вместе занимают твердую позицию, чтобы оказывать поддержку Казахстану с целью ликвидации беспорядков и возвращения жизни в нормальное русло, говорится в редакционном материале издания. Авторы напоминают, что глава МИД КНР Ван И уделил данному вопросу особое внимание в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Газета упоминает о политике, проводимой Соединенными Штатами в Средней Азии, которые пытаются "внести разлад в отношения между странами региона и Китаем". Это привело к появлению в Казахстане антикитайских неправительственных организаций, говорится в статье.

Как отмечается в материале, ранее председатель КНР Си Цзиньпин уведомил казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, что Китай решительно против вмешательства внешних сил, пытающихся спровоцировать в Казахстане общественные беспорядки и организовать цветные революции. Авторы также подчеркивают, что это среднеазиатское государство имеет ключевое значение на участке транспортного коридора инициативы "Один пояс - один путь".

"Помимо ОДКБ, крайне важную роль в деятельности по предотвращению терроризма играет Шанхайская организация сотрудничества. Она <...> способствует стабилизации ситуации в регионе", - приводит "Глобал таймс" мнение профессора Университета города Ланьчжоу (Северо-Западный Китай) Чжу Юнбяо.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи людей, точное число погибших неизвестно. После обращения Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили миротворцев в республику, где с 5 января действует режим чрезвычайного положения. По официальным данным, конституционный порядок там восстановлен во всех регионах.