Посол КНР уверен, что Казахстан под руководством Токаева выйдет из кризиса более сильным

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Посол КНР в Нур-Султане Чжан Сяо выразил уверенность в том, что Казахстан под руководством президента Касым-Жомарта Токаева выйдет из нынешнего кризиса более стойким к трудностям. С таким заявлением китайский дипломат выступил в среду в интервью газете Global Times .

"После бури появляется радуга. Мы убеждены, что под сильным руководством президента Токаева мир и стабильность будут полностью восстановлены и Казахстан преодолеет это тяжелое время еще более стойким и сильным", - заявил Чжан Сяо. Он подчеркнул готовность Китая совместно противостоять проникновению в центральноазиатскую республику любых внешних сил с целью дестабилизации обстановки.

По словам китайского посла, КНР готова укреплять сотрудничество со службами безопасности Казахстана, расширять двустороннее сотрудничество в противодействии внешнему вмешательству, защищать политические системы двух стран, а также противодействовать любым заговорам "цветных революций".

Чжан Сяо выразил удивление в отношении реакции ряда стран на запрос Казахстаном помощи стран Организации Договора о коллективной безопасности. "Некоторые из них сомневаются в законности обращения Казахстана за помощью к ОДКБ. Разве они не хотят, чтобы правительство Казахстана быстро преодолело хаос и прекратило насилие? Разве они не хотят, чтобы был обнаружен закулисный вдохновитель?" - отметил китайский дипломат.

Чжан Сяо отметил, что сообщений о гибели или ранениях граждан Китая в результате беспорядков в Казахстане не поступало. Однако некоторые объекты и транспортные средства китайских фирм в стране были повреждены, некоторые граждане Китая были ограблены и понесли экономический ущерб из-за закрытия банковской системы.