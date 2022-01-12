Президент Казахстана прибыл в Алма-Ату

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алма-Ату, где провел заседание оперативного штаба. Об этом в среду сообщило казахстанское информационное агентство Tengrinews .

"Подтверждаем, что президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в Алматы. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, [президент] выразил соболезнования и вручил награды", - сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали корреспонденту агентства.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи людей, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. В республике с 5 января действует режим чрезвычайного положения. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.