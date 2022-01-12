Ле Пен считает, что НАТО не должна принимать Украину в организацию

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Депутат французского парламента Марин Ле Пен, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента Франции на предстоящих в апреле выборах, считает недопустимым прием Украины в НАТО. Об этом она заявила в среду в эфире телеканала BFM.

"Украина находится на границе с Россией, и ее вступление в НАТО означало бы приближение альянса к границам России", - полагает Ле Пен.

По ее мнению, это было бы "нарушением обязательств НАТО перед Россией не концентрировать свои войска на ее границе". "Россия относится к нарушению договоренностей отрицательно", - заметила она.

Ле Пен также высказалась за пересмотр отношений Парижа с Североатлантическим альянсом. "Франция должна покинуть военную структуру НАТО", - подчеркнула она.