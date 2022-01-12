Оппозиционные партии потребовали от премьера Норвегии разъяснений в отношении Столтенберга

ХЕЛЬСИНКИ, 12 января. /ТАСС/. Представители оппозиционных партий Норвегии потребовали в парламенте разъяснений от премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре по поводу возможного назначения действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга на должность главы норвежского Центробанка (ЦБ). Об этом в среду сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания (NRK).

По мнению парламентариев, такие важные вопросы не должны обсуждаться кулуарно. Как заявила, в частности, лидер Партии прогресса Сильви Листхауг, она "хотела бы получить ответ, какие контакты на этот счет были". Она также направила письменный запрос по этой теме главе норвежского правительства.

Стёре сказал 10 января в интервью телеканалу TV 2, что Столтенберг в беседе с ним затронул тему своего перехода на должность главы норвежского ЦБ. Однако премьер отрицал сам факт того, что данный вопрос обсуждался.

Большинство партий в норвежском парламенте, как проинформировала ранее газета Verdens Gang, не поддерживают кандидатуру Столтенберга. В частности, ряд политиков выражают обеспокоенность относительно того, насколько независим он будет в этой роли, учитывая его связи с правящей Рабочей партией, лидером которой он в свое время являлся. Однако окончательное решение по новому руководителю Центробанка будет принимать правительство. Другим наиболее вероятным кандидатом на пост главы ЦБ является его вице-президент Ида Вольден Бахе.

В конце прошлого года генсек НАТО сообщил, что настроен на работу на посту главы ЦБ, однако в случае, если выбор падет на его кандидатуру, он не сможет этого сделать, пока не истечет его мандат в НАТО.

Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (2000-2001 и 2005-2013 годах), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался, он будет занимать эту должность до 30 сентября 2022 года.