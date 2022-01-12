Тбилиси уверен, что на саммите в Мадриде примут четкое решение о членстве Грузии в НАТО

ТБИЛИСИ, 12 января. /ТАСС/. Вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани выразил уверенность, что на саммите НАТО в Мадриде, который состоится в июне текущего года, будут приняты четкие решения касательно интеграции республики в альянс.

"У нас есть гарантия, что в этом году на саммите в Мадриде будет принято четкое решение с точки зрения интеграции Грузии в НАТО", - сказал Залкалиани в среду в беседе с грузинскими СМИ.

Вице-премьер добавил, что решение о вступлении Грузии в НАТО было принято еще в 2008 году на бухарестском саммите. Оно является "красной линией" и не будет пересмотрено. Залкалиани также прокомментировал проходящую в Брюсселе в среду встречу Совета Россия - НАТО, которая посвящена вопросам безопасности. "Я уверен, что и сегодня во время заседания Совета Россия - НАТО позиция наших натовских партнеров будет неизменной и очень твердой. Еще раз они скажут Российской Федерации, что решения НАТО в отношении Грузии и Украины не будут пересмотрены", - подчеркнул Залкалиани.

В среду в Брюсселе в рамках первого за 2,5 года заседания Совета Россия - НАТО начался второй этап консультаций между Россией и странами Запада по безопасности. Российскую делегацию на консультациях возглавляют заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин. Со стороны НАТО во встрече принимают участия постоянные представители 30 государств альянса в Брюсселе, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, генсек организации Йенс Столтенберг и высокопоставленные военные представители государств альянса.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Пришедшая в 2012 году к власти партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" продолжила курс на интеграцию в НАТО, однако в то же время "важнейшей задачей" внешней политики страны власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии". В 2017 году в Конституции Грузии появилась запись "Конституционные органы в рамках своих прав и полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию североатлантического договора".