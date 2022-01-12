Kyodo: власти Камбоджи отложили проведение встречи глав МИД АСЕАН

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Власти Камбоджи приняли решение отложить проведение встречи глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая должна была пройти с 18 по 19 января в провинции Сиемреап на севере страны. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Сведений о причине и сроках переноса встречи не приводится. Между тем, по мнению агентства, переговоры глав МИД были отложены из-за противоречий членов АСЕАН по поводу ситуации в Мьянме.

1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии заявили о масштабных фальсификациях на прошедших в ноябре 2020 года парламентских выборах, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С начала февраля прошлого года в стране продолжаются акции протеста против смещения гражданского правительства.