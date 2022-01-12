Представитель ОБСЕ призвала Казахстан уважать свободу СМИ и информации

ВЕНА, 12 января. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру выразила обеспокоенность ситуацией со свободой средств массовой информации в Казахстане на фоне беспорядков в этой стране. Об этом сообщило в среду бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ.

Как отмечается в распространенном заявлении, Рибейру "призывает к обеспечению безопасных условий труда для журналистов и других работников СМИ при любых обстоятельствах, а также к восстановлению доступа к интернету в стране".

Согласно заявлению представителя ОБСЕ, во время ожесточенных столкновений в Казахстане нападениям подверглись многие местные и иностранные журналисты и редакции СМИ. Поступали сообщения о кратковременных задержаниях работников СМИ в разных частях страны и отказе во въезде в страну иностранным корреспондентам. Доступ к интернету в Казахстане был ограничен, в результате чего население не получало информацию о событиях, говорится в сообщении.

"Кроме того, неограниченный доступ к информации, как офлайн, так и онлайн, представляет собой важный элемент общественной безопасности и всегда должен соблюдаться, - подчеркнула Рибейру. - Я призываю власти Казахстана сохранять, защищать и развивать свободу СМИ в стране во имя блага и всесторонней безопасности как самой страны, так и региона ОБСЕ в целом".