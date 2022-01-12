СМИ: террористы атаковали блокпост сирийской армии в Дейр-эз-Зоре

БЕЙРУТ, 12 января. /ТАСС/. Банда террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) совершила нападение на блокпост сирийской армии на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил в среду вещающий из Дубая телеканал Al Arabiya. По его данным, в результате вооруженной вылазки погибли три солдата, есть раненые.

3 января террористы обстреляли военный автобус в 50 км от нефтяной станции Махатта-эс-Салиса, убив пять солдат, еще 20 получили ранения. В ноябре прошлого года 13 военнослужащих сирийской армии погибли в районе Мисраб в провинции Дейр-эз-Зор, попав в засаду.

Банды ИГ за последние месяцы заметно активизировались на востоке Сирии и совершили несколько нападений на армейские блокпосты и военно-транспортные колонны, правительственные войска понесли потери. Командование ВС республики перебросило в восточные регионы воинские подкрепления с целью проведения антитеррористических операций.