Правительство Молдавии назначило постпреда при НАТО Лилиана Дарие послом в России

КИШИНЕВ, 12 января. /ТАСС/. Правительство Молдавии одобрило назначение Лилиана Дарие на должность посла в Российской Федерации. Об этом сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица на заседании кабинета министров в среду, которое транслировала пресс-служба правительства.

"Господин Дарие был отозван с должности посла в Бельгии и назначается послом Молдавии в Российской Федерации", - прокомментировала Гаврилица.

Ранее кандидатуру Дарие одобрили в парламенте. Теперь его кандидатуру должна утвердить президент страны Майя Санду.

Дарие с 2016 по 2017 год был заместителем главы МИД, а с 2018 - послом в Бельгии и главой миссии при НАТО. Должность посла Молдавии в РФ была вакантной с августа нынешнего года, после того как президент своим указом отозвала предыдущего главу дипмиссии Владимира Головатюка.