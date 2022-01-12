Омбудсмену ДНР поступило 10 обращений о задержании на Украине сторонников республики

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Аппарат омбудсмена Донецкой народной республики (ДНР) получил в 2021 году 10 заявлений о задержании на территории Украины сторонников республики, сообщила в среду уполномоченный по правам человека Дарья Морозова.

"В 2021 году в мой адрес поступили 10 обращений о незаконном удержании граждан в связи с событиями в Донбассе на территории государства Украина", - сообщила омбудсмен республики Донецкому агентству новостей.

По ее словам, все задержанные - мужчины, они были взяты под стражу в 2019 и 2020 годах.

Согласно последним данным, всего украинской стороной удерживается 94 человека, а в списке пропавших без вести числится 321 человек.

В последний раз обмен пленными в Донбассе проходил в апреле 2020 года. Тогда ДНР передала Украине девять человек, получила 10. При этом в 2019-2020 годах республике был передан 71 удерживаемый, однако 50 из них в нарушение договоренностей продолжают преследоваться на Украине, так как с них не были сняты уголовные обвинения. В ДНР неоднократно заявляли, что проведение новых обменов невозможно без завершения процессуальной очистки переданных республике лиц.

Обмен пленными по формуле "всех на всех" - одна из договоренностей парижского саммита "нормандского формата" (Германия, Франция, Украина и Россия), состоявшегося в декабре 2019 года. Однако задача обменять "всех на всех", которая также записана и в минских соглашениях, по-прежнему остается нерешенной.