Верховный суд Украины 3 февраля рассмотрит законность назначения Зеленским судей КС

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Верховный суд Украины 3 февраля рассмотрит иск о законности назначения президентом Владимиром Зеленским судей Конституционного суда (КС) Александра Петришина и Оксаны Грищук. В качестве истцов выступили отстраненные указом главы государства судьи КС Александр Тупицкий и Александр Касминин, места которых и передали новым судьям.

"Назначить дело к рассмотрению в судебном заседании на 3 февраля 2022 года в 09:30 (10:30 мск)", - приводит в среду информацию из материалов Верховного суда издание "Украинские новости". Истцы отметили, что их полномочия как судей КС и трудовые отношения с судом не прекращены, в связи с чем вакантные должности по квоте президента для назначения новых судей КС отсутствуют.

Авторы иска также считают, что указы Зеленского о назначении Грищук и Петришина при отсутствии соответствующих вакансий являются противоправными, не соответствуют действующим нормативно-правовым актам, а также нарушают их право на прохождение публичной службы как судей КС, полномочия которых не были прекращены. На этих основаниях они просят Верховный суд отменить указы Зеленского.

30 ноября Конституционный суд отказался приводить к присяге новых судей Петришина и Грищук, которых 26 ноября назначил Зеленский. По утверждению суда, такое решение было принято в связи с отсутствием вакансий судей КС по квоте президента. Это решение суда 14 декабря получило поддержку Венецианской комиссии.

Согласно статье 148 конституции Украины, в состав КС входят 18 судей, по шесть из которых назначают президент, парламент и съезд судей. На момент подписания указа о назначении Петришина и Грищук все шесть должностей по квоте главы государства были заняты. В КС отметили, что эти должности занимают назначенные в разное время разными президентами судьи Сергей Головатый, Александр Касминин, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик, Александр Тупицкий, конституционный срок полномочий которых не истек.

Таким образом, КС не считает уволенными в предусмотренном конституцией порядке Касминина и Тупицкого, указы о назначении которых судьями КС Зеленский аннулировал 27 марта. 14 июля 2021 года Верховный суд признал это действие Зеленского незаконным. Дело находится на апелляционном рассмотрении в Большой палате Верховного суда.