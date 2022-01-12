Al Jazeera: более 200 мятежников убили за сутки при атаках аравийской коалиции в Йемене

ТАСС, 12 января. Более двух сотен сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) было убито за минувшие сутки в ходе военных операций, проведенных на территории Йемена аравийской коалицией, которую возглавляет Саудовская Аравия. Об этом в среду сообщил представитель альянса.

"За прошедшие сутки коалиция провела 17 спецопераций против хуситов в провинции Мариб и 16 операций в провинции Эль-Бейда, расположенных в центральной части Йемена", - указал представитель аравийской коалиции, слова которого привел катарский телеканал Al Jazeera. Он добавил, что в результате указанных атак "в Эль-Бейде было убито 90 сторонников "Ансар Аллах", а в Марибе - более 110 хуситов".

Во вторник аравийская коалиция объявила о начале широкомасштабной военной операции по всем фронтам и направлениям, нацеленной на освобождение части территории Йемена, которая контролируется формированиями мятежного движения. Днем ранее военизированные отряды, поддерживаемые Саудовской Аравией, заявили о полном изгнании отрядов хуситов из провинции Шабва, расположенной в центральной части Йемена.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.