СМИ: в посольстве США в Багдаде сработали сирены воздушной тревоги

КАИР, 12 января. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги сработали в среду в посольстве США в Багдаде. Об этом сообщает новостной портал Baghdad Al Youm.

По информации источников в силовых структурах, на которые ссылается издание, речи о внештатной ситуации или какой-либо прямой угрозе посольству не идет. Системы предупреждения об атаке с воздуха были задействованы для проверки их работоспособности в рамках плановых учений.

Американская дипмиссия расположена в "зеленой зоне" - хорошо охраняемом районе в центре Багдада. В прошлом посольство неоднократно становилось целью ракетных и минометных обстрелов, в результате которых были погибшие и пострадавшие, главным образом, за его пределами.