В Словакии заявили, что ВС США не будет на территории страны без согласия властей

ПРАГА, 12 января. /ТАСС/. Военные США без согласия властей Словакии не смогут создавать на ее территории свои объекты и направлять в страну американских военнослужащих после заключения соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между Братиславой и Вашингтоном, проект которого в среду единогласно одобрило правительство республики. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, слова которого привело Словацкое радио.

"На основе данного соглашения с США на [территорию] Словакии не ступит нога [американского солдата]. У нас не может быть создана иностранная [военная] база, так как о присутствии иностранных войск [в республике] продолжают, согласно конституции, принимать решения Национальный совет (парламент) и правительство Словакии", - отметил Корчок.

Те, кто говорит обратное, согласно главе МИД, являются демагогами и популистами. Он особо подчеркнул, что "НАТО является гарантией безопасности для Словакии, а США в рамках этой организации - ключевым партнером" республики.

Соглашение с США, как утверждает Корчок, "укрепляет оборону и усиливает суверенитет Словакии".

Между тем словацкие СМИ ранее проинформировали, что этот документ позволит ВС США использовать словацкие авиабазы Малацки-Кухиня (запад страны) и Слиач (центральная часть республики). Также не исключена возможность присутствия американских военнослужащих на других военных объектах в стране. При этом словацкая армия сможет получать финансирование от Вашингтона. Соглашение предполагается заключить сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления.