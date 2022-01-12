МИД Латвии выступил за продолжение диалога НАТО и России

РИГА, 12 января. /ТАСС/. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что диалог НАТО и России должен быть продолжен.

"Совет Россия - НАТО сегодня продемонстрировал единство и сильную позицию союзников, есть принципы (коллективная оборона и открытые двери), которые не могут быть скомпрометированы, и есть вопросы, которые мы можем обсуждать с Россией, - написал он в Twitter. - Если Россия серьезно настроена на диалог, то он должен быть продолжен".

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

10 января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудила свои обеспокоенности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе. Дискуссия продолжится 13 января на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.