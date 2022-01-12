Правительство Украины утвердило план мероприятий до 2025 года по интеграции в НАТО

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции страны на период до 2025 года. Соответствующее решение правительство приняло в среду на заседании.

Планом, в частности, предусмотрено создание специальной комиссии по вопросам координации и выполнения стратегии, формирование аналитического дайджеста и распространение его среди посольств стран - членов альянса и украинских чиновников, обучение госслужащих по теме евроатлантической интеграции.

В документе также говорится, что все государственные органы, освещая вопрос НАТО, должны руководствоваться "унифицированным подходом". Кроме того, к освещению связанных с альянсом тем будут подключены средства массовой информации и блогеры. Прописан в документе пункт о формировании "позитивного восприятия" темы вступления Украины в НАТО в обществе. Тема НАТО будет присутствовать и в школах. В планах мероприятий прописано проведение уроков и воспитательных часов по теме НАТО для школьников.

Президент Украины Владимир Зеленский в августе 2021 года подписал указ "О стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года".

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.