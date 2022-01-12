В Камеруне убили сенатора и оппозиционного политика Генри Кеменде

ПРЕТОРИЯ, 12 января. /ТАСС/. Оппозиционный политик, юрист и член верхней палаты парламента Камеруна Генри Кеменде убит неизвестными в городе Баменда на западе страны. Об этом сообщил в среду новостной портал Journal du Cameroun.

По его данным, сенатор был убит сепаратистами, которые добиваются отделения западных районов от Камеруна.

В свою очередь кенийская газета Nation передает, что машина, в которой находился Кеменде, была остановлена 11 января на дороге боевиками, они заставили сенатора выйти и застрелили его. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за убийство Кеменде, который был избран в сенат от оппозиционной партии "Социал-демократический фронт".

На западе Камеруна уже почти пять лет действует сепаратистское подполье, которое добивается создания на основе англоязычных районов собственного государства. Основная часть 22-миллионного населения Камеруна говорит на французском языке, пятая часть использует английский язык, так как проживает на западных территориях, которые контролировала в колониальный период Британская империя.