Глава МИД ФРГ назвала важными переговоры с Россией в рамках разных форматов

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Дипломатия - возможность снизить напряженность в контексте украинского кризиса, важно, чтобы переговоры не прекращались. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая в среду в Бундестаге.

"Правильно и важно, что на этой неделе ведутся переговоры [с Россией] в разных форматах", - сказала она.

"ФРГ и Франция сотрудничают, чтобы вновь возобновить переговоры в "нормандском форме", - добавила глава МИД.

"Есть только одно решение, чтобы снизить напряженность, - дипломатия", - указала Бербок. "Решений о безопасности Европы не может быть без участия [в переговорах] Европы", - добавила глава германской дипломатии.

Она выразила обеспокоенность ситуацией на российско-украинской границе, а также напомнила, что "суверенитет Украины не является предметом для обсуждений". "У действий России есть цена", - добавила министр.