Украинская оппозиция смотрит на диалог РФ - НАТО со сдержанным оптимизмом

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что на диалог России и НАТО смотрит "со сдержанным оптимизмом", но нельзя разрешить накопившиеся за годы проблемы быстро.

"Я смотрю на диалог России и НАТО со сдержанным оптимизмом. И хорошо, что это не переговоры ради переговоров", - сказал он в среду в эфире телеканала "Наш", комментируя итоги завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия - НАТО.

По его словам, "вал проблем, который накопился за годы, нельзя решить быстро". "Но уже хорошо, что есть диалог", - считает политик. По мнению Бойко, "НАТО не может открыто сказать, что она не будет расширяться на восток, как и заявить, что Украина не станет членом альянса". "Они говорят, что двери открыты, но никто нас [Украину] принимать в НАТО не будет", - уверен Бойко.

Депутат также отметил, что не понимает логику украинской власти. "Украину не ждут ни в ЕС, ни в НАТО, а власти пытаются всех убедить, что мы там нужны", - подчеркнул Бойко. По его мнению, Киеву в первую очередь необходимо решить конфликт в Донбассе. "И здесь НАТО не поможет, о чем сегодня заявил генсек альянса Йенс Столтенберг", - напомнил политик. "Нам самим надо урегулировать конфликт и исключительно политико-дипломатическим путем", - сказал Бойко.

Столтенберг в среду на брифинге после заседания Совета Россия - НАТО снова напомнил, что Украина не член НАТО и пятая статья о военной помощи на нее не распространяется. Генсек сказал это, отвечая на вопрос, вероятен ли вооруженный конфликт в Европе. Генсек заявил, что риски такого конфликта есть, поэтому альянс и обсуждает с Россией меры контроля над вооружением.