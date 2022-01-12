Боррель заявил, что ЕС должен готовиться к конфронтации на фоне роста гибридных угроз

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Европа должна готовиться к возможной конфронтации на фоне гибридных угроз и растущей нестабильности, связанной с изменением климата. Такое мнение высказал представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью региональной газете Ouest-France в преддверии неформального совещания глав МИД ЕС, которое открывается в четверг во французском Бресте.

"Мы должны готовиться к противостоянию. Тот, кто обладает лучшими технологиями, имеет лучшие возможности для производства и прежде всего способность доминировать. Не только в военном смысле, но и в сфере борьбы с изменением климата, которое нарушит распределение богатств и усугубит конфликты", - сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии признал, что сейчас влияние европейской модели ослабевает, а "экономический и демографический вес" Евросоюза на мировой арене теряется за счет усиления других государств, в частности КНР. "Тридцать лет назад на нас приходилось 25% мировых богатств. Через двадцать лет на нас будет приходиться лишь 10% богатств и 5% населения. Это повлияет на нашу способность действовать в мире", - констатировал он.

По словам Борреля, "почти каждая сфера деятельности потенциально может стать причиной конфликта", причем в последнее время все больше стоит вопрос о гибридных угрозах. Глава европейской дипломатии предположил, что "будущими полями сражений, вероятно, станут киберпространство и космос"

Он подчеркнул, что сейчас война больше не является противостоянием двух больших армий в привычном понимании и зачастую граница между войной и миром размыта. "Мы вступаем в войну без ее объявления. И угроза не ограничивается границами Европы, а может исходить из гораздо более отдаленных мест", - указал он.

Европейская оборона

При этом Боррель отверг предположение журналиста издания о том, что, рассказывая об окружающих Европу со всех сторон опасностях, он пытается склонить мнение властей стран ЕС в пользу создания соглашения о коллективной обороне. В то же время он выразил надежду на то, что в ходе встречи в Бресте главы МИД европейских государств смогут договориться об условиях концепции "стратегического компаса", как называют это соглашение. В случае успеха его должны принять в марте на встрече Совета ЕС.

"Эта возможность быстрого развертывания - самая привлекательная и заметная часть "компаса", с точки зрения СМИ. Европейцы как единое целое должны обладать способностью действовать немедленно при возникновении угрозы, - сказал он. - Суть концепции быстрого развертывания заключается в том, чтобы сделать наши армии более мобильными, способными действовать сообща при меньшей численности личного состава".

"Граждане уже интуитивно понимают, что общая европейская оборона была бы эффективнее и дешевле. Но армия остается фундаментальным элементом суверенитета, и мы пока далеки от отказа от национальных армий ради создания единой, европейской армии", - отметил Боррель.