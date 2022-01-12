Следствие рассчитывает на избрание 17 января Порошенко меры пресечения по делу о госизмене

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Органы досудебного расследования Украины рассчитывают на то, что 17 января, когда экс-президент страны Петр Порошенко планирует вернуться на родину, ему будет избрана мера пресечения по делу о государственной измене. Об этом в среду сообщило Государственное бюро расследований Украины на своем официальном сайте.

"По информации СМИ, пятый президент Украины [Петр Порошенко] планирует вернуться на Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрание меры пресечения", - говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что ранее Порошенко уклонился от явки в суд, что, согласно заявлению бюро, "может расцениваться как один из рисков, который даст основания следственному судье для постановления о применении наиболее строгой меры пресечения".