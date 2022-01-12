Боррель заявил, что Европа должна вести диалог с Россией, несмотря на разногласия

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Вопросы архитектуры безопасности и кризис на Украине требуют, чтобы Европа и Россия продолжали диалог, несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью региональной газете Ouest-France в преддверии неформального совещания глав МИД ЕС, которое открывается 13 января в Бресте.

"Какими бы ни были наши разногласия, мы должны говорить. За это дипломатам платят зарплату", - сказал Боррель. При этом он подчеркнул, что Евросоюз должен непременно участвовать в обсуждении вопросов, связанных с Украиной и европейской архитектурой безопасности, выразив также убеждение, что прямые переговоры между Москвой и Вашингтоном являются "попыткой разделить европейцев".

"Я уверен, что США не станут играть в эту игру. Госсекретарь США Энтони Блинкен ясно дал мне понять, что ничего не будет обсуждаться или согласовываться без участия европейцев. Если будут переговоры, мы будем в них участвовать", - заверил он.

По словам Борреля, Москва хочет пересмотреть архитектуру европейской безопасности, которая в нынешнем виде основана на Хельсинкских соглашениях 1975 года. Европейский чиновник считает, что у России "есть средства и желание использовать свою военную силу на местном уровне для утверждения своей власти", приведя в пример миротворческую операцию в Нагорном Карабахе, а также военное присутствие в Сирии, поддержку ЦАР и Мали. При этом он подчеркнул, что "мир уже не тот, что был в советское время", и назвал неприемлемым тот факт, что Россия ведет переговоры, якобы одновременно концентрируя военные силы на границе с Украиной.

Глава европейской дипломатии рассказал о своем недавнем визите в эту страну и поездке к линии соприкосновения в Донбассе, отметив, что там царит "воинственная атмосфера", поскольку "с другой стороны [границы] находятся 100 тыс. хорошо вооруженных русских солдат". "Россия утверждает, что это всего лишь учения, но повод для беспокойства есть", - отметил он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.