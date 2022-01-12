Глава МИД Британии призвала Россию к деэскалации ситуации и конструктивным переговорам

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Россию к разрядке напряженности на границе с Украиной и конструктивным переговорам, отметив, что дальнейшее развитие событий чрезвычайно важно с точки зрения безопасности в Европе. Об этом говорится в ее заявлении по итогам прошедшего в среду в Брюсселе заседания Совета Россия - НАТО.

"То, что произойдет дальше, будет принципиально важным с точки зрения мира и безопасности в Европе. Единственный возможный путь вперед заключается в том, чтобы Россия предприняла усилия по деэскалации и приняла участие в конструктивных переговорах", - считает Трасс. При этом она выступила с утверждением, что "Россия нарушает свои обязательства недавними действиями на границе с Украиной" и воссоединением с Крымом, состоявшимся в 2014 году.

"Великобритания и наши союзники едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказала глава дипломатии Соединенного Королевства.