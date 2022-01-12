Шерман заявила, что скопление сил РФ на границе с Украиной может привести к конфликту

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман считает, что концентрация российских войск у границы с Украиной может вылиться в конфликт. Такое мнение она выразила в интервью телекомпании CNN.

По версии Шерман, Россия "сконцентрировала эти силы, чтобы оказать давление на Европу и Соединенные Штаты, на евроатлантические амбиции, чтобы запугать". "Это провокационный шаг, ведущий к эскалации напряженности и вызывающий большую обеспокоенность. Без сомнения, это может привести к конфликту", - полагает она.

Шерман не исключает, что "тяжелые последствия" для РФ могут наступить не только в результате вторжения, но и иного вмешательства в ситуацию на Украине.

"Я надеюсь, что президент [РФ Владимир] Путин сделает правильный выбор - начнет деэскалацию и будет участвовать в дипломатической работе, а иначе столкнется с очень тяжелыми последствиями, как в экономической сфере, так и в иных, если вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил", - утверждала она.