Сенаторы США предложили выделить Украине $500 млн в случае эскалации

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Законопроект, внесенный в среду в Сенат Конгресса США группой демократов, предполагает выделение Вашингтоном Киеву $500 млн в качестве военной помощи в случае эскалации вокруг Украины. Об этом говорится в тексте данного документа.

Американские законодатели полагают, что "предоставление помощи в сфере безопасности Украине является наиболее эффективным механизмом по ее поддержке и обеспечению для нее возможности защищаться от агрессии РФ". "В свете наращивания сил властями РФ США во взаимодействии с союзниками и партнерами должны стремиться ускорить предоставление Украине оборонных средств и другой помощи в этой сфере, а также уделить первостепенное внимание содействию украинским вооруженным силам в удовлетворении наиболее срочных потребностей в сфере обороны", - говорится в документе.

Сенаторы считают, что власти США в случае указанного развития событий должны в 2022 финансовом году выделить $500 млн Украине "в качестве дополнительных чрезвычайных ассигнований", чтобы помочь стране "удовлетворить потребности в сфере обороны".

Законодатели также полагают, что власти США должны одобрить предоставление Украине "вооружений поражающего действия". В их числе противотанковые и противокорабельные комплексы и средства ПВО.

Предложенная демократами инициатива получила название "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Для принятия законопроекта его должны будут утвердить обе палаты Конгресса, после чего он поступит на подпись главе государства.

Белый дом ранее заявил о своей поддержке данного законопроекта. "Мы поддерживаем инициативу сенатора [Роберта] Менендеса, которая повлечет за собой серьезные издержки для экономики РФ, а также будет способствовать оказанию Украине дополнительной помощи для обеспечения безопасности в случае дальнейшего вторжения России. Мы продолжим работать с Конгрессом над максимизацией потенциальных издержек для РФ", - написала в Twitter представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Позиция России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.