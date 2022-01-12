Глава МИД Литвы выступил против сокращения численности группировок НАТО в Восточной Европе

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что сокращение численности группировок НАТО в Восточной Европе приведет к ухудшению ситуации в сфере безопасности. В интервью, опубликованном в среду на сайте газеты The Daily Telegraph, он заявил, что такая перспектива вызывает обеспокоенность у многих стран региона.

"Хуже всего - ухудшение ситуации в области безопасности. Существует несколько сценариев того, как это может произойти. Его могут спровоцировать действия Белоруссии, ранее такое [ухудшение] произошло в результате нападения на Украину, и ухудшение также возможно из-за сокращения численности войск в регионе. Поскольку ситуация нестабильная, вероятно, для многих стран это будет красной линией", - сказал Ландсбергис, комментируя ход консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности.

С точки зрения министра, Евросоюз должен "активнее участвовать" в дискуссиях и "предлагать способы разрешения" кризиса в отношениях с Москвой. При этом, по его словам, Брюсселю необходимо сделать более действенными санкции против РФ и Белоруссии, чтобы возможностей обходить их стало меньше.

Ландсбергис выразил сомнения по поводу того, что напряженность в отношениях между Западом и РФ удастся снизить в ближайшее время, а также заявил, что у него создается ощущение, будто бы Россия пытается "построить Советский Союз 2.0". Он также утверждал, что закрыть Украине возможность вступления в НАТО было бы неприемлемым решением.

"НАТО - альянс, двери которого открыты, и необходимо, чтобы вы и оставались таким альянсом, - сказал литовский министр. - Вступать или не вступать в НАТО - решение, которое должно оставаться за Украиной и приниматься демократическим путем".

Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры России и США - прошел в Женеве 10 января, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января. Российскую делегацию в Брюсселе возглавили замглавы МИД РФ Александр Грушко и замминистра обороны России Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах участвовали первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, генсек альянса Йенс Столтенберг, постпреды 30 государств альянса в Брюсселе.