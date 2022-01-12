Глава крупнейшей фракции в Бундестаге заявил, что понимает опасения России по поводу НАТО

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил, что считает понятными опасения России по поводу расширения НАТО, но не разделяет их. Об этом он заявил в опубликованном в среду вечером интервью в газете Die Tageszeitung.

"Мысленно я могу понять анализ со стороны России, хоть я его и не разделяю. Военные расходы НАТО во много раз выше российских, - сказал он. - Системы противоракетной обороны НАТО, которые расположены в Румынии и Польше из-за предполагаемой иранской угрозы, с точки зрения Москвы могут неверно толковаться в рамках доктрины первого удара. Со стороны мы, может быть, это видим иначе, но Россия видит это именно так".

Мютцених сказал, что "де-факто окружения России нет". "Но вместе с этим страны блока должны учитывать, что эти страхи в России существуют уже давно. Нам следовало бы понимать этот ход мыслей, даже если не принимаем его", - добавил глава крупнейшей в Бундестаге фракции.

Он сказал, что в перспективе Европа нуждается в такой системе безопасности, в которую была бы включена Россия, "пусть даже сейчас это выглядит иллюзией".

Состоявшееся в среду заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций РФ и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры России и США - прошел в Женеве 10 января, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января. Российскую делегацию в Брюсселе возглавили Грушко и замминистра обороны России Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах участвовали первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, генсек альянса Йенс Столтенберг, постпреды 30 государств альянса в Брюсселе.