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В Госдепе отказались пояснить, ответят ли США письменно на предложения РФ по безопасности

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге для журналистов в среду отказался комментировать вопрос о том, намерен ли Вашингтон дать ответ в письменном виде на предложения Москвы в сфере безопасности.

"Мы не будем говорить о том, в какой форме и с какой модальностью может осуществляться данное взаимодействие, но мы привержены продолжению диалога и дипломатической работе и надеемся, что это принесет результаты", - сообщил он, коснувшись соответствующего вопроса.

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