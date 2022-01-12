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Reuters: администрация Байдена осудила Китай в связи с отменой рейсов из-за COVID-19

Представитель Минтранса США заявил, что действия Китая несовместимы с его обязательствами по соглашению о воздушном транспорте между странами

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Администрация Байдена в среду раскритиковала решение Китая отменить еще несколько рейсов из США в связи с растущим числом пассажиров, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства транспорта США.

"Действия Китая несовместимы с его обязательствами по соглашению о воздушном транспорте между США и Китаем, - заявил представитель Минтранса. - Мы взаимодействуем с правительством Китая по данному вопросу и сохраняем за собой право принять соответствующие регулирующие меры".

Ранее в среду Китай отменил еще шесть рейсов из США из-за роста числа пассажиров, которые по прилете получают положительный результат ПЦР-теста. Таким образом, количество отмененных в этом году рейсов из США в Китай увеличилось до 70. Reuters отмечает, что уже до этого количество рейсов между двумя странами было значительно сокращено.

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