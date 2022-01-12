Франция намерена предложить ЕС присоединиться к санкциям ECOWAS против Мали

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Франция выступает за присоединение Евросоюза к санкциям Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) против Мали. Как заявил в интервью Agence France-Presse (AFP), опубликованном в среду, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, он будет обсуждать этот вопрос со своими коллегами 13 января на встрече в Бресте (северо-запад Франции).

"Мы предложим поддержать решения африканцев, перенять некоторые из них. Это будет обсуждаться на встрече в Бресте завтра", - сказал он. Ле Дриан предположил, что с большой вероятностью предложение будет одобрено. Глава французской дипломатии добавил, что "в ближайшие несколько недель" будет организована встреча, в которой примут участие около 60 представителей сахельской коалиции. На ней будет выработана общая позиция по отношению к ситуации в Мали.

Ле Дриан выразил убеждение, что нынешние власти Мали "пытаются обмануть всех своих партнеров", назвав "совершенно неприемлемым" отказ провести президентские и парламентские выборы в Мали в феврале, как того требовал ряд африканских государств и Франция.

Отдельно он упомянул "призыв внешних вооруженных сил". В данном случае, как уточняет AFP, министр имеет в виду приход в страну специалистов частной военной компании "Вагнер", о котором ранее французский МИД объявил в совместном заявлении с европейскими партнерами и Канадой. Вместе с тем министр отказался отвечать на вопрос о том, продолжит ли французская армия свою деятельность в Мали, учитывая, что в сентябре прошлого года он говорил, что это будет невозможно, если малийские власти начнут сотрудничать с ЧВК "Вагнер".

"Именно власти Мали должны принять необходимые меры, чтобы [политический] переход произошел как можно скорее и мы могли продолжать бороться с терроризмом вместе", - заключил он.

Чрезвычайный саммит ECOWAS состоялся 9 января в столице Ганы Аккре. Его участники приняли новый пакет санкций против Мали, военного руководства страны и правительства за отказ провести президентские и парламентские выборы в феврале текущего года. Они включают закрытие наземных и воздушных границ с Мали, введение эмбарго на финансовые операции и торговлю за исключением товаров первой необходимости. Замораживаются малийские государственные активы, находящиеся на счетах государственных и коммерческих банков стран ECOWAS. Санкции вводятся в действие немедленно. Отозваны также из Мали для консультаций послы стран ECOWAS.