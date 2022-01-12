Глава МИД Франции считает возможным возобновление переговоров в "нормандском формате"

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан допускает, что переговоры между Россией, Францией, ФРГ и Украиной могут возобновиться в ближайшее время.

"Я вижу признаки возможного возобновления [переговоров в "нормандском формате"]", - заявил он в интервью Agence France-Presse, опубликованном в среду.

Агентство отмечает, что, по словам министра, это может произойти в ближайшее время. Одним из признаков он назвал недавний визит дипломатических советников от Франции и ФРГ в Москву и Киев.

Во вторник внешнеполитические советники лидеров ФРГ и Франции Йенс Плётнер и Эмманюэль Бонн встречались в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. На прошлой неделе эти дипломаты посетили Москву для бесед с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. С тех пор состоялось пять встреч. В феврале 2015 года лидеры провели 17-часовые переговоры в Минске, в результате которых был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений - основа для мирного урегулирования в Донбассе. Последний раз лидеры четырех стран встречались в Париже в декабре 2019 года.