В Вене пройдет первый в 2022 году Постоянный совет ОБСЕ под председательством Польши

ВЕНА, 13 января. /ТАСС/. Первое в 2022 году закрытое заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пройдет в четверг в Вене. Ключевой темой встречи станет презентация министром иностранных дел Польши Збигневом Рау государствам - участникам этой региональной структуры приоритетов польского председательства в ОБСЕ, которое перешло с 1 января к Варшаве от Швеции. Специальной тематической дискуссии о ведущихся переговорах России и США о гарантиях безопасности не предполагается.

Учредительное заседание Постоянного совета ОБСЕ в начале года по традиции посвящено презентации программы действующего председателя и ответным заявлениям представителей 57 государств - участников организации, в том числе России и США, в которых они могут затронуть отдельные вопросы евробезопасности. Как сообщили в польском председательстве, Рау представит программу на 2022 год с акцентом на инициативы по урегулированию региональных и замороженных конфликтов путем поддержки региональных структур и институтов ОБСЕ, усилия по поддержке гражданского населения в зонах конфликтов и действия по стимулированию устойчивого развития в регионе ОБСЕ в условиях восстановления от пандемии.

Государства - участники ОБСЕ также смогут выступить с заявлениями относительно приоритетов Польши и их видения ситуации в регионе ответственности этой организации. Представитель польского председательства сообщил в ответ на вопрос корреспондента ТАСС, что это не будет специальным заседанием, посвященным отдельным напряженностям в регионе ОБСЕ. Говоря на тему возможности обсуждения переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности, он отметил, что первая в текущем году встреча должна проинформировать послов государств, входящих в ОБСЕ, какими будут приоритеты Польши. Рау также проведет для журналистов совместную с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид пресс-конференцию.

ОБСЕ и диалог о безопасности

Как указал в беседе с корреспондентом ТАСС представитель ОБСЕ от одного из европейских государств-участников, решений в организации относительно консультаций США и России по гарантиям безопасности на первом заседании постоянного совета ожидать не стоит, поскольку такой отдельной тематической дискуссии не планируется. "Надо понимать, что процесс дискуссий о безопасности идет в ОБСЕ непрерывно. Наша работа в ОБСЕ заключается именно в ведении постоянного диалога государств-участников, которые образуют ОБСЕ", - рассказал европейский дипломат в ответ на соответствующую просьбу корреспондента ТАСС.

По его словам, все ключевые государства-участники, в том числе Россия и США, еженедельно ведут дискуссии в течение года на уровне постпредов в формате постоянного совета, Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности с участием военных делегаций, а также используется инструмент "структурированного диалога". "Предложения придать дополнительную стоимость ОБСЕ на фоне американо-российских консультаций, конечно, заслуживают приветствия. Но мы в ОБСЕ всегда ведем дискуссии государств-участников по вопросам безопасности на площадке нашей организации", - резюмировал собеседник агентства.

В четверг в российском постпредстве также планируется отдельная пресс-конференция постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича. Как ожидается, российский высокопоставленный дипломат может рассказать о российской позиции на площадке ОБСЕ.

Польша с 1 января 2022 года переняла председательство в ОБСЕ от Швеции.