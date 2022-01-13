CNN: санкции со стороны США могут последовать немедленно в случае эскалации вокруг Украины

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. США определились с набором антироссийских санкций, которые могут быть введены немедленно в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источник из числа американских чиновников высокого ранга.

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"Окончательный пакет [ограничительных мер] будет зависеть от того, какой именно сценарий мы увидим, - приводит CNN слова своего собеседника. - Но мы больше не находимся в положении, когда у нас есть лишь список возможных вариантов". "Сейчас у нас запланированы конкретные действия, которые мы готовы осуществить", - сказал источник телекомпании. При этом он выступил с утверждением, что администрация США "готова ввести [санкции], как только танки пересекут границу" Украины.

Ранее в среду группа демократов во главе с Робертом Менендесом внесла в Сенат Конгресса США законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Он предполагает, помимо прочего, введение санкций против российского президента Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД, Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2".

Внесенная в Сенат Конгресса США инициатива получила название "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". В дальнейшем документ предстоит рассмотреть членам сенатского комитета по иностранным делам, председателем которого является Менендес. Для принятия законопроекта его должны будут утвердить обе палаты Конгресса, только после этого он поступит на подпись главе государства. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн ранее сообщила о том, что администрация США поддерживает инициативу сенаторов.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.