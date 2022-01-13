Глава офиса Зеленского сообщил, что обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию вокруг Украины и пути ее урегулирования.

"Продолжили регулярный диалог с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и дальнейшие шаги относительно ее деэскалации", - написал он на своей странице в Twitter вечером в среду.

Ермак проинформировал, что в ходе разговора стороны отметили важность дальнейшей работы "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе. Глава офиса подчеркнул, что Киев ценит неизменную поддержку со стороны США.

Ранее Ермак заявлял, что власти Украины постоянно координируют свои действия с партнерами в США.