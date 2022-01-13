Генпрокурор Словакии отверг критику в свой адрес из-за поездки в Россию

ПРАГА, 13 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка, принявший участие в прошедших в Москве празднованиях по случаю 300-летия прокуратуры России, отверг черно-белое видение мира и высказался за развитие контактов между государственными ведомствами по надзору за соблюдением законов.

"Отвергаю черно-белое видение мира, - написал Жилинка в среду вечером на своей странице в Facebook. - Считаю личные контакты и общение с главами зарубежных партнерских органов прокуратуры, включая РФ, необходимыми и полезными для достижения [нашей] общей цели, которой является защита верховенства закона также в глобальном масштабе".

Он отверг критику, которая раздается в его адрес на родине по поводу поездки в Россию. Словацкие СМИ отмечают, что Жилинка - единственный генеральный прокурор из стран Евросоюза, принявший приглашение для участия в московских торжествах, а генпрокурор РФ Игорь Краснов включен в санкционный список ЕС.