Times: глава британского МИД может планировать визит в Москву

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Лиз Трасс, вступившая в должность главы МИД Великобритании в сентябре прошлого года, планирует посетить с визитом Москву. Об этом со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила в среду газета Times.

По словам собеседника издания, визит может состояться уже в начале февраля. При этом другой источник Times, знакомый с ситуацией в Форин оффисе, опроверг эту информацию, заявив, что в настоящий момент подготовка к подобной поездке не ведется. Главы МИД Соединенного Королевства не посещали Россию с декабря 2017 года. Тогда в Москву приезжал Борис Джонсон, который сейчас возглавляет британское правительство.

"Многое должно произойти, чтобы поездка состоялась, однако Лиз увлечена идеей такого визита и всерьез рассмотрит возможность совершить его, если момент будет правильным и это поможет нам достичь наших целей", - заявил Times источник в окружении министра.

В МИД Великобритании пока не предоставили ТАСС оперативный комментарий.

В последние месяцы Трасс выступала с рядом жестких заявлений в отношении Москвы, обвиняя РФ в нарушении международных обязательств и агрессии против Украины. В заявлении по итогам прошедшего в среду в Брюсселе заседания Совета Россия - НАТО глава Форин оффиса заявила, что единственный путь вперед требует, чтобы РФ "предприняла усилия по деэскалации и приняла участие в конструктивных переговорах".