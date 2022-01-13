СМИ: Сеул и Вашингтон обсуждают перенос совместных учений на апрель

СЕУЛ, 13 января. /ТАСС/. Южная Корея и США рассматривают возможность переноса совместных военных маневров на апрель в связи с предстоящими в республике в марте президентскими выборами и сложной обстановкой с коронавирусом. Об этом сообщило в четверг агентство Yonhap со ссылкой на ряд источников.

"Идет обсуждение возможности отложить учения в связи с необходимостью гарантировать южнокорейским военным участие в голосовании на выборах президента страны, а также из-за распространения коронавируса", - цитирует агентство одного из своих собеседников. Отмечается также, что проведение маневров может помешать дипломатическим усилиям Сеула, направленным на возобновление диалога с Пхеньяном.

Республика Корея и США обычно проводят крупные совместные учения дважды в год - в марте и августе. Утверждается, что они носят исключительно оборонительный характер и направлены на отражение внешней агрессии. В то же время в Пхеньяне считают, что целью данных маневров является отработка вторжения в КНДР.

Ранее президентские выборы в Южной Корее проводились в декабре и не оказывали влияния на совместные с США маневры. Однако после импичмента главы государства Пак Кын Хе сроки голосования сдвинулись на март.